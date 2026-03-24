[포토] 베이비돈크라이, ‘깜찍 퍼포먼스’

1 / 9 이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry) 베니가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry) 베니가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry) 쿠미가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 수록곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)를 선보이고 있다. 2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry) 이현이 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.

2026.3.24

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이미지 확대 그룹 베이비돈크라이(Baby DONT cry) 미아가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 가진 미니 1집 ‘애프터 크라이(AFTER CRY)’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.

2026.3.24

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걸그룹 베이비돈크라이가 ‘비터스위트’로 ‘눈물 3부작’의 첫 장을 연다.24일 오후 서울 용산구 이태원로 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 걸그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry) 첫 미니앨범 ‘애프터 크라이’(AFTER CRY) 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다. 이 자리에서 베이비돈크라이는 신곡 ‘비터스위트’ 무대와 뮤직비디오를 최초로 공개하고, 새 앨범에 대한 다양한 이야기를 들려줬다.베이비돈크라이는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 미니앨범 ‘애프터 크라이’ 전곡을 발매한다. 베니는 “우리가 ‘아이 돈 케어’ 이후 4개월 만에 컴백하게 됐는데, 첫 번째 미니앨범인 만큼 멤버들끼리 정말 열심히 준비했다”라며 “우리의 퍼포먼스로 세상을 놀라게 하고 싶다”라고 밝혔다. 이현은 “‘눈물 3부작’은 눈물을 닦기까지의 시간과 과정을 담는다. 그 시작인 ‘애프터 크라이’는 정말 좋다고 자신 있게 말씀드린다”라고 전했다.타이틀곡 ‘비터스위트’(Bittersweet)는 밝고 경쾌한 사운드 위 씁쓸하지만 달콤한 기억을 그려내, 시간이 지난 뒤에야 비로소 마음에 남는 순간들의 감정을 표현했다. 히트곡 메이커 김이나 작사가와 라이언 전 프로듀서가 의기투합했다. 이현은 “‘비터스위트’는 달콤한데 어딘가 쓸쓸한, 애매모호한 감정을 담았다. 잊고 있던 추억이 떠오를 것”이라고 설명했다. 베니는 “성장통을 느낄 수 있는 곡이다. 마냥 슬프진 않은데 그걸 넘어서 성장하고 발전하는 과정을 담은 이야기”라고 덧붙였다.이외에도 앨범에는 청춘의 균열을 담은 ‘마마 아임 올라이트’(Mama I‘m Alright), 변화의 시작을 알린 선공개곡 ’셰이프시프터‘(Shapeshifter), ’무브스 라이크 시에라‘(Moves Like Ciara), ’티어즈 온 마이 필로우‘(Tears On My Pillow)까지 총 다섯 곡이 수록돼 유기적으로 연결된 베이비돈크라이만의 세계관을 만나볼 수 있을 전망이다.베이비돈크라이는 오는 6월 데뷔 1주년을 앞두고 있다. 지난 1년을 돌아보면 어떨까. 베니는 “데뷔 쇼케이스도 이곳에서 했는데 당시엔 긴장도 많이 하고 두려움도 있었다. 그런데 지금은 우리 의견을 당당하게 전달할 수 있는 실력을 겸비하게 된 것 같다”라며 “무대 아래에선 왜소하지만, 네 명이 모이면 강한 파워를 낸다. 작지만 약하지 않다”라고 강조했다. 또한 그룹색에 대해 이현은 “우리는 확실히 다른 선배님들보다 키가 작은데 무대를 보면 당당함이 느껴진다고 해주신다. 그게 큰 장점이자 매력”이라고 덧붙였다.또한 싸이에게 받은 조언에 대해 베니는 “우리의 첫 미니앨범인 만큼 대표님이 정말 많이 신경 써주셨다. 잘 될 거 같은 감이 온다면서 좋은 곡을 받은 만큼 책임감을 갖고 연습하라고 조언을 해주셨다”라고 전했다. 더불어 이현은 향후 목표에 대해 “음악방송 1위가 항상 목표다. 1위를 한다면 멤버들과 파트 체인지를 하고 싶다”라고 솔직한 생각을 밝혔다.한편 베이비돈크라이는 24일 오후 6시 ‘애프터 크라이’ 발매를 시작으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.온라인뉴스부