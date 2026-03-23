“신세경 닮았었는데” 80㎏ 넘게 살찐 20대 여성… 충격적 습관 있었다

이미지 확대 KBS조이 제공

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한때 배우 신세경을 닮았다는 말을 들었으나, 극단적인 체중 증가로 고민에 빠진 사연자가 보살들을 찾아온다.23일 방송되는 KBS조이 예능 ‘무엇이든 물어보살’에서는 체중 42㎏일 때 신세경을 닮았다는 말을 들었지만 지금은 127㎏까지 살이 쪘다는 29세 여성이 예전의 미모를 되찾고 싶다는 고민을 털어놓는다.사연자의 과거 사진을 확인한 이수근은 “에이 거짓말! 신세경을 떠나서 예뻐”라며 놀란다.이수근은 이어 “어쩌다 127㎏까지 살이 찐 거냐”고 묻고, 이에 사연자는 “24세 때 취업에 실패한 이후 배달 애플리케이션(앱)에 빠지면서 체중이 급격히 늘었다”고 설명한다.사연자는 특히 크루아상, 베이글, 홀케이크 등 빵류를 자주 주문하며 하루 두 번 배달을 시켜 총 네 끼를 먹는다고 밝혀 보살들을 놀라게 한다.서장훈은 “3층 계단을 올라오는 것도 힘들어할 정도면 몸에 문제가 생긴 것”이라며 “빵집 딸도 케이크를 매일 먹지 않는다. 홀케이크를 매일 먹는데 살이 안 찌는 게 이상한 것”이라고 지적한다.이어 “오늘을 계기로 다시 태어나야 한다. 지금 몸무게는 위험하다”면서 하루 두 끼 식사와 생활 속 걷기 등 현실적인 변화부터 시작할 것을 조언한다.이수근 역시 “건강검진을 먼저 받아보라”며 건강 관리의 중요성을 강조한다.이정수 기자