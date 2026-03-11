메뉴
[포토] ‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호

수정 2026-03-11 13:52
입력 2026-03-11 13:40
배우 임원희(왼쪽)와 가수 유노윤호(정윤호)가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다.

온라인뉴스부
