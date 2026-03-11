연예 [포토] ‘모범납세 표창 받은’ 임원희·유노윤호 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/03/11/20260311800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-11 13:52 입력 2026-03-11 13:40 1/ 4 이미지 확대 모범납세 표창 받은 임원희-유노윤호배우 임원희(왼쪽)와 가수 유노윤호(정윤호)가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 서울시 유공납세자 표창 받은 유노윤호가수 유노윤호(정윤호)가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 서울시 유공납세자 표창 받은 임원희배우 임원희가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이미지 확대 박수치는 유노윤호가수 유노윤호(정윤호)가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 박수를 치고 있다. 2026.3.11 연합뉴스 이종배 서울시의원, ‘2026 적극행정대상’ 수상 서울시의회 바로가기 배우 임원희(왼쪽)와 가수 유노윤호(정윤호)가 11일 서울시청에서 열린 ‘2026년 서울시 유공납세자 표창장 수여식’에서 표창장을 들고 기념촬영을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 임원희와 유노윤호가 받은 표창의 종류는? 유공납세자 표창 문화예술 공로상