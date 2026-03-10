[포토] 하지원, ‘수줍은 손하트’
수정 2026-03-10 15:28
입력 2026-03-10 15:28
1/ 6
‘클라이맥스’ 하지원이 배우로서 많은 고민 끝에 출연했다고 밝혔다.
ENA 새 월화드라마 ‘클라이맥스’(극본 이지원/연출 이지원, 신예슬)의 제작발표회가 10일 오후 2시 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더 세인트에서 진행됐다.
하지원은 한때는 최고의 여배우였으나, 결혼 이후 지금은 한물간 여배우 취급을 받는 추상아 역을 맡았다.
여배우 역할을 맡은 것에 대해 그는 “여배우로서 여배우를 연기하는 게 힘들었다. 하지원이라는 배우를 지우고 추상아를 연기하는 게 힘들었다”라면서 “그래서 감독님과 이야기하면서 더 꼼꼼히 하려고 했다. 이 인물을 보면서 배우로서 더 많은 감정이 느껴졌다”라고 설명했다.
또 “7~8년 전부터 배우로서 한 인간으로서 ‘나는 누구인가’ ‘나는 왜 배우를 하고 있을까’ ‘나의 삶’에 대해 고민했고 롤러코스터를 탔다. 지금도 그 과정에 있다”라고 전했다.
이어 “그래서 ‘클라이맥스’라는 작품을 두고 더 신인 같은 마음으로 임했다. 감정도 아주 힘들었는데 배우로서 현장에 나가는 건 재미있었다. 앞으로 연기를 하면서 ‘클라이맥스’라는 작품이 제게 많은 걸 가져다주는 작품이라고 생각한다”라고 덧붙였다.
‘클라이맥스’는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극이다.
오는 16일 밤 10시 처음 방송된다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
드라마 ‘클라이맥스’에서 하지원이 맡은 추상아 역할의 특징은?