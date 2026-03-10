BTS 광화문 공연 ‘추가 좌석’ 열린다…예매는 어떻게?

이미지 확대 방탄소년단(BTS)

이미지 확대 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연 추가 좌석이 마련된다.10일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 오는 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 펼치는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)’의 추가 좌석이 세종대로 사거리 남쪽(지하철 5호선 광화문역부터 1호선 시청역 인근)까지 마련된다.추가 구역 역시 전 구간 스탠딩 형태로 운영된다. 현장에는 대형 LED 스크린을 설치해 광화문 광장 무대 공연을 실시간으로 볼 수 있도록 구성한다.추가 티켓 예매는 12일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 무료로 진행할 예정이다. 기존 예매자는 중복 예매가 제한된다.이로써 이번 공연은 약 2만 2000명의 관객이 현장에서 함께하는 대규모 이벤트로 확대됐다. 빅히트 뮤직은 좌석 규모를 산정하는 과정에서 현장 안전과 인파 분산을 최우선 기준으로 고려했다고 설명했다. 소속사는 광화문 일대가 서울 도심의 핵심 관광지인 만큼 관람 동선 관리와 안전 대책에도 각별한 신경을 기울일 예정이다.암표 거래와 부정 입장 방지 대책도 강화한다. 빅히트 뮤직과 하이브는 온라인상 불법 양도 게시글을 실시간으로 모니터링하고 신고 조치를 진행해 암표 거래를 선제적으로 차단할 계획이다.빅히트 뮤직은 “부정 입장 방지를 위해 전체 관객을 대상으로 본인 확인 절차를 강화하고 암표 거래가 활발할 것으로 예상되는 구역에는 추가 인증을 도입한다. 자세한 본인 확인 절차는 관련 홈페이지에 사전 공지해 현장 혼잡을 최소화할 예정”이라고 밝혔다.이번 공연은 넷플릭스를 통해 실시간으로 생중계된다. 넷플릭스가 아티스트의 단독 공연을 실시간으로 송출하는 것은 이번이 처음으로, 190여개 국가 시청자들이 동시에 공연을 관람할 수 있을 전망이다.한편 방탄소년단은 공연 하루 전인 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한다. 총 14곡이 수록됐으며, 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 삶의 거친 파도 속에서도 멈추지 않고 앞으로 나아가겠다는 메시지를 담은 곡으로 알려졌다.강경민 기자