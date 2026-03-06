연예 [포토] ‘봄날의 상큼’ 원희 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/03/06/20260306801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 17:19 입력 2026-03-06 17:19 1/ 7 이미지 확대 원희, 봄날의 상큼 소녀그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 원희, 예쁨 콕그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 원희, 윙크와 하트를 동시에그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 이로하, 예쁨그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 이로하, 꽃 하트그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 이로하, 샤랄라그룹 아일릿(ILLIT)의 이로하가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에 참석하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 이미지 확대 원희·이로하, 샤이닝 소녀들그룹 아일릿(ILLIT)의 원희와 이로하(오른쪽)가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.3.6 뉴스1 그룹 아일릿(ILLIT)의 원희가 6일 서울 성동구 락피쉬웨더웨어에서 열린 락피쉬웨더웨어 X 아일릿 협업 컬렉션 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사는 어떤 유형의 협업 행사인가? 패션 컬렉션 음악 앨범