[포토] ‘장원영 언니’ 장다아, 인형 미모

1 / 6 이미지 확대 배우 장다아가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 2026.3.4

뉴스1

배우 장다아가 ‘살목지’ 촬영 소감을 밝혔다.4일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 ‘살목지’(감독 이상민) 제작보고회가 진행됐다. 이 자리에는 이상민 감독, 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아가 참석해 이야기를 나눴다.장다아는 촬영 지원을 나온 온로드미디어 막내 PD이자 성빈의 여자 친구 문세정 역을을 맡았다. 그는 세정 캐릭터에 대해 “세정이라는 캐릭터는 호러 채널을 운영하는데 높은 조회수를 꿈꾸며 현장에 합류하게 되는 막내 역할”이라고 소개했다.이어 “세정을 연기하면서 가장 신경 썼던 부분은 기본적으로 세정이가 가장 이 팀원 중에서 공포에 관심이 많고 갖고 있는 정보도 굉장히 많다”며 “그래서 당차게, 가장 겁 없어 보이는 모습으로 시작을 하는데 극이 진행되면서 중후반부로 갈수록 다양한 감정의 그러데이션을 보여주는 인물”이라고 전했다.그러면서 “세정은 자신이 느껴지는 감정들을 여과 없이 다 보여주는 캐릭터인데 감독님께서 대본에 표현하셨던 모든 감정선이나 대사 하나하나가 저한테는 다 당위성이 충분히 있다고 느껴져서 연기함에 있어서도 굉장히 즐기면서 편하게 할 수 있었다”고 밝혔다.더불어 가장 공포스러웠던 순간에 대해 “사실 영화에서 모든 인물들이 가장 공포스러운 하이라이트 신들을 다 각각 캐릭터의 특색으로 담아내고 있다”며 “분위기도 분위기지만 인물들 간의 갈등 등 여러 상황 속에서 상대 배우분들 선배 배우분들 표정을 보는 것만으로 충분히 공포스러움을 가득 느낄 수 있었다”고 덧붙였다.한편 ‘살목지’는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물 속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 오는 4월 8일 개봉.온라인뉴스부