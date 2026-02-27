연예 [포토] 김태리, ‘밀라노 녹인 청초한 미소’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/02/27/20260227500103 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-27 11:05 입력 2026-02-27 11:05 1/ 8 이미지 확대 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 배우 김태리가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 스베타 모르드보스카야가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 사라 피전이 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 배우 김태리와 그룹 에스파의 카리나가 26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 프라다 가을/겨울 여성복 패션쇼’에 도착해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 패션쇼에 참석한 한국 연예인은 몇 명인가? 1명 2명