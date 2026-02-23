연예 [포토] ‘공주님’ 장원영 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/02/23/20260223801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-23 15:07 입력 2026-02-23 14:43 1/ 10 이미지 확대 장원영, 공주님 재질그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 장원영, CG같은 미모그룹 아이브 장원영이 23일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열린 아이브 정규 2집 ‘리바이브 플러스(REVIVE+)’ 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.02.23.뉴시스 이미지 확대 장원영, MZ 아이콘그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 장원영, 천년돌의 위엄장원영, 천년돌의 위엄그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 인형그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 장원영, 예쁨그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 장원영·안유진, 헤어나올 수 없는 매력그룹 아이브(IVE)의 장원영과 안유진(오른쪽)이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 장원영, 나에게 빠져봐그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 타이틀 곡 ‘블랙홀’을 선보이고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 한 줌 개미허리그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 타이틀 곡 ‘블랙홀’을 선보이고 있다. 2026.2.23 뉴스1 이미지 확대 아이브 장원영, 요염한 유혹그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 타이틀 곡 ‘블랙홀’을 선보이고 있다. 2026.2.23 뉴스1 그룹 아이브(IVE)의 장원영이 23일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 가진 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’ 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 아이브가 이번에 발매한 앨범의 제목은? REVIVE+ DIVE+