블랙핑크, 전 세계 아티스트 최초 유튜브 구독자 1억명 돌파

데뷔 11년 차에도 팬덤 확장 거듭…적수 없는 ‘유튜브 퀸’

이미지 확대 YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크가 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억 명을 돌파했다.21일 YG엔터테인먼트(122870)에 따르면, 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 전날인 20일 오후 7시 31분께 1억 명을 넘어섰다. 이는 전 세계 모든 아티스트를 통틀어 최초, 최다 기록이자 지난 2016년 6월 28일 블랙핑크 채널이 개설된 지 약 9년 8개월 만이다.특히 미니 3집 ‘데드라인’(DEADLINE) 프로모션에 돌입한 이후 구독자 상승세가 가팔랐다. 실제 지난달 15일 발매 어나운스먼트 영상을 기점으로 하루 평균 1만여 명의 신규 구독자가 유입됐다.글로벌 음악 시장의 판도 변화를 이끄는 유튜브에서 구독자 수는 충성도 높은 팬덤의 관심을 나타내는 지표로 통한다. 신규 구독자의 꾸준한 유입은 이미 톱 그룹으로 자리매김했음에도 블랙핑크의 팬덤 확장이 여전히 계속되고 있음을 확인할 수 있는 대목이다.블랙핑크는 지난 2020년 7월 비영어권 아티스트 최초로 ‘유튜브 구독자 수 톱5’에 이름을 올렸으며, 2021년 9월 전 세계 아티스트 1위에 올라 현재까지 왕좌를 굳건히 지키고 있다.조회수 또한 압도적이다. 블랙핑크는 지금까지 유튜브에서 총 50편의 억대 뷰 콘텐츠를 배출했으며, 공식 유튜브 채널 누적 조회 수는 411억에 달한다. 이러한 성과는 영국 기네스 월드 레코드(Guinness World Records)에서 ‘유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 밴드’로 공식 등재된 바 있다.한편 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시 미니 3집 ‘데드라인’을 발매한다. YG 측은 “‘데드라인’이라는 제목처럼 ‘되돌릴 수 없는 최고의 순간들’, 그리고 ‘이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재’로 가득 채워진 앨범이 될 것”이라고 전해 기대감을 높이고 있다.뉴스1