[포토] 안유진, 밸런타인데이 기념 ‘치명적 매력’ 발산

안유진이 밸런타인데이를 맞아 치명적인 매력을 뽐냈다.지난 14일 안유진은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “Chocolate curls”라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.사진 속 안유진은 평소의 청순하고 맑은 이미지와는 대조되는 힙한 스타일링과 몽환적인 분위기로 시선을 사로잡았다. 그는 파란색 레이스 상의에 검은색 후드 집업을 걸치고 데님 미니스커트를 매치해 감각적인 패션 센스를 드러냈다.특히 몽환적인 눈빛과 화려한 네일 아트가 조화를 이뤄 비현실적인 미모를 자랑했다. 야외 옥상과 실내 등 다양한 배경에서 포즈를 취하는 모습은 마치 화보의 한 장면을 연상케 했다.사진을 본 누리꾼들은 “헤어스타일 변신이 완벽하다”, “진짜 초콜릿처럼 달콤해 보인다”, “안유진의 분위기에 압도당했다” 등의 뜨거운 반응을 보였다.한편 안유진은 그룹 아이브 활동을 비롯해 예능과 광고 등 다방면에서 활약하며 글로벌한 인기를 이어가고 있다. 그가 속한 아이브의 정규 2집 ‘REVIVE+(리바이브 플러스)’는 오는 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.온라인뉴스부