[포토] ‘미소 뿜뿜’ 카리나

1 / 5 이미지 확대 카리나, 향기로운 미소 그룹 에스파 카리나가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1

이미지 확대 지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요 그룹 레드벨벳 조이가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1

이미지 확대 윈터, 새침한 민정이 그룹 에스파 윈터가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1

이미지 확대 닝닝, 공항에서 화보를 그룹 에스파 닝닝이 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1

이미지 확대 지젤, AI 미모그룹 에스파 지젤이 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다. 2026.2.13 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 에스파 카리나가 콘서트를 위해 13일 인천공항을 통해 태국 방콕으로 출국하고 있다.온라인뉴스부