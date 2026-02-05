연예 [포토] 스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2026/02/05/20260205801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-05 13:28 입력 2026-02-05 13:28 1/ 5 이미지 확대 인플루언서 강남걸(한나)이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5뉴스1 이미지 확대 배우 이열음이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5뉴스1 이미지 확대 배우 공민정이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5뉴스1 이미지 확대 배우 카슨이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5뉴스1 이미지 확대 배우 송지우가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 2026.2.5뉴스1 배우, 인플루언서 등 스타들이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 서울패션위크 2026 F/W ‘한나신’ 컬렉션 쇼에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 패션쇼는 어느 계절을 위한 컬렉션인가? F/W S/S