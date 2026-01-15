“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우
입력 2026-01-15 10:42
그룹 포미닛 출신 배우 허가윤(35)이 과거 학교폭력을 당한 사실을 고백했다.
허가윤은 지난 14일 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에 올라온 영상에서 “가수가 되는 게 너무 간절하고 절실했다”는 사연을 들려줬다.
그는 “그게 어느 정도였냐 하면 한 번은 다른 학교 친구와 싸움했던 적이 있다”며 “싸움이라고 할 수 있나. 지금으로 말하면 학교폭력에 휘말렸던 것 같다”고 운을 뗐다.
허가윤은 “다른 학교 친구가 ‘내 이야기를 안 좋게 하고 다닌다’고 들었다면서 싸우고 싶다고 하더라”며 회상했다.
이어 “무서워서 ‘나는 안 싸울 거다. 그냥 나 때려. 얼굴만 빼고 때려줘’라고 했다”고 돌이켰다.
허가윤은 당시 그렇게 말했던 이유에 대해 “연습생 생활을 하고 있었고 교정도 하고 있어서 맞으면 다음 날 티가 날 것 같았고, 회사에서 알면 꿈을 이루는 데 큰 문제가 생길 것 같았다”고 설명했다.
그러면서 “머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다”며 “‘나는 가수가 돼야 되니까 여기서 망하면 안 된다’ 이런 생각으로 맞기만 했다”고 했다.
허가윤은 “그 친구도 제가 계속 맞기만 하니까 조금 그랬나 보더라”며 “마지막에는 ‘너도 때려’ 하면서 제 손을 갖고 막 이렇게 때리라고 하더라”고 부연했다.
그는 “지금은 웃으면서 이야기하지만, 그 이후로 트라우마가 돼서 혼자 다니는 것도 무서워하고 사람을 잘 못 믿게 됐다”고 토로했다.
허가윤은 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔해 ‘핫이슈’, ‘이름이 뭐예요’, ‘미쳐’ 등 히트곡으로 인기를 얻었다. 2012년 MBC 드라마 ‘빛과 그림자’를 통해 배우로도 데뷔했다.
