[포토] 예쁜 제니

블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.20 뉴스1

예쁜 제니블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.20 뉴스1

장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼아이브 장원영, 안유진(오른쪽)이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼아이브 장원영이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

카리나, AI 비주얼에스파 카리나가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다 2025.12.21 뉴스1

윈터, 겨울은 나의 계절에스파 윈터가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

에스파, 누구 하트 받으실래요에스파 카리나(왼쪽부터)와 지젤, 윈터가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

안유진, 말랑말랑 손 인사아이브 안유진이 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

이서, 상큼 요정아이브 이서가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.21 뉴스1

블랙핑크 제니가 20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 '2025 멜론뮤직어워드(MMA2025)' 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 하고 있다.