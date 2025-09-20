연예 [포토] 정수정, 시선 사로잡는 미소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/2025/09/20/20250920801001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-20 14:55 입력 2025-09-20 14:55 1/ 5 이미지 확대 영화 ‘짱구’ 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 영화의전당 BIFF 야외무대에서 제30회 부산국제영화제 오픈토크를 하고 있다. 2025.9.20뉴시스 이미지 확대 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘짱구’ 오픈토크에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.20연합뉴스 이미지 확대 영화 ‘짱구’ 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 영화의전당 BIFF 야외무대에서 제30회 부산국제영화제 오픈토크를 하고 있다. 2025.9.20뉴시스 이미지 확대 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 ‘짱구’ 오픈토크에서 관객들에게 인사하고 있다. 2025.9.20연합뉴스 이미지 확대 영화 ‘짱구’ 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 영화의전당 BIFF 야외무대에서 제30회 부산국제영화제 오픈토크를 하고 있다. 2025.9.20뉴시스 영화 ‘짱구’ 배우 정수정이 20일 부산 해운대구 영화의전당 BIFF 야외무대에서 제30회 부산국제영화제 오픈토크를 하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지