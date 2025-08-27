선미 “‘이게 뭐야! 커리어 끝’ 오열”…박진영 곡에 ‘충격’ 폭로

이미지 확대 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐

이미지 확대 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 그룹 원더걸스 출신 가수 선미. 유튜브 캡쳐

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 히트곡 ‘텔 미’(Tell me)에 대한 속내를 털어놨다.최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에 출연한 선미는 “원더걸스 데뷔곡은 ‘아이러니’였고, 몇 달 뒤에 ‘텔 미’가 나왔다”며 그룹 활동 당시를 떠올렸다.이어 “후속곡 ‘소 핫’, ‘노바디’가 연달아 히트를 쳤는데 지금 생각해보면 정말 말이 안 되는 일”이라고 말했다.그러면서 선미는 “히트곡 세 곡 중에서는 ‘노바디’가 가장 좋았다”라고 덧붙였다.다만 선미는 “‘텔 미’는 사실 별로 좋아하지 않았다”라고 털어놨다. 이 곡은 원더걸스를 탄생시킨 박진영이 작곡과 프로듀싱을 맡았다.선미는 “뮤직뱅크 대기실에서 매니저님이 ‘다음 곡이다’ 하고 들려주셨는데, 당시 16살인 제게는 생전 처음 듣는 전자음이었다”며 “이게 맞나 싶어서 울었다”라고 고백했다.이어 “후렴 ‘텔 미 텔 미’가 반복되는데 ‘이게 뭐야?’ 싶어서 혼자 울었다. 어린 마음에 그룹 커리어가 여기서 끝나는 건가 싶기도 했다”라고 폭로했다.또 뮤비 촬영 당시 스타일링에 대해서도 “머리에 파인애플 덩어리를 올려놓은 것 같았다. 귀여운 게 아니라 상처였다”며 “거울 보는 게 괴로웠다”고 말했다.선미는 “‘텔 미’가 대박이 났을 때도 사람들이 왜 좋아하는지 이해가 안 갔다”고 했다.뉴스24