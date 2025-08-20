‘가왕의 힘’…“KBS ‘조용필 콘서트’ 매진까지 3분도 안 걸렸다”

이미지 확대 다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 포스터.



YPC 제공

KBS가 ‘광복 80주년 대기획’으로 마련한 ‘이 순간을 영원히 조용필’ 콘서트 티켓이 3분 만에 매진돼 ‘가왕의 힘’을 다시 한번 확인하게 됐다.KBS는 지난 18일 진행된 ‘이 순간을 영원히-조용필’ 공연 1차 티켓 신청에서 3분 만에 예매율 100% 가 달성됐다고 밝혔다. 2차 티켓 신청은 오는 25일 정오에 진행될 예정이다.조용필 콘서트에 대한 기대감과 관심으로 일부에서 암표 거래 정황이 감지되면서, 제작진은 “공연장 입장 시 2차 본인 확인을 통해 암표 관리를 더욱 철저히 할 것이며, 적발 시 법적 조치를 할 예정”이라며 불법 거래를 차단하겠다고 밝혔다.이에 따라 KBS는 관람객 입장 시 신분증을 두 차례에 걸쳐 확인하는 절차를 도입하고, 안전을 위해 입장권 교환 방식을 선착순 배정이 아닌 무작위 좌석 배정으로 변경하기로 했다.다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 조용필 단독 공연은 한 달 뒤인 10월 6일 KBS를 통해 방영될 예정이다.유용하 전문기자