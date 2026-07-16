메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[길섶에서] 두 남자의 마지막 무대

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김상연 기자
김상연 기자
수정 2026-07-16 01:04
입력 2026-07-16 00:28
이미지 확대


지난 3일 포르투갈과 크로아티아의 월드컵 축구 32강전에서 스포트라이트는 크리스티아누 호날두와 루카 모드리치에게 쏠렸다. 양팀의 스타인 두 선수는 마흔 살 동갑내기로 이번이 사실상 마지막 월드컵 무대였다. 둘은 과거 스페인 프로팀에서 한솥밥을 먹은 동료이기도 했다. 토너먼트에서는 지는 순간 바로 탈락이기 때문에 1분 1초가 두 남자에게는 각별했다.

후반 19분 포르투갈이 페널티킥을 얻어냈다. 한 번의 실수로 역적이 되는 중압감 속에서 호날두가 늠름하게 나서 골을 성공시켰다. 호날두는 후반 36분 체력적 한계로 교체됐고, 모드리치는 골을 넣지는 못했지만 끝까지 경기를 뛰었다.

포르투갈의 승리로 경기가 끝난 뒤 호날두가 모드리치에게 다가갔다. 보통은 의례적으로 잠깐 인사를 하는데, 둘은 꽤 오랫동안 얘기를 나눴다. 혹시 이런 대화를 하지 않았을까. “이게 우리의 마지막 월드컵이겠지? 우린 최선을 다했어. 네가 자랑스러워.”

승부욕의 화신 호날두도, 늘 무표정했던 모드리치도 눈시울이 붉어져 있었다.

김상연 수석논설위원
2026-07-16 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기