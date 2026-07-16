[길섶에서] 두 남자의 마지막 무대

이미지 확대

2026-07-16 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 3일 포르투갈과 크로아티아의 월드컵 축구 32강전에서 스포트라이트는 크리스티아누 호날두와 루카 모드리치에게 쏠렸다. 양팀의 스타인 두 선수는 마흔 살 동갑내기로 이번이 사실상 마지막 월드컵 무대였다. 둘은 과거 스페인 프로팀에서 한솥밥을 먹은 동료이기도 했다. 토너먼트에서는 지는 순간 바로 탈락이기 때문에 1분 1초가 두 남자에게는 각별했다.후반 19분 포르투갈이 페널티킥을 얻어냈다. 한 번의 실수로 역적이 되는 중압감 속에서 호날두가 늠름하게 나서 골을 성공시켰다. 호날두는 후반 36분 체력적 한계로 교체됐고, 모드리치는 골을 넣지는 못했지만 끝까지 경기를 뛰었다.포르투갈의 승리로 경기가 끝난 뒤 호날두가 모드리치에게 다가갔다. 보통은 의례적으로 잠깐 인사를 하는데, 둘은 꽤 오랫동안 얘기를 나눴다. 혹시 이런 대화를 하지 않았을까. “이게 우리의 마지막 월드컵이겠지? 우린 최선을 다했어. 네가 자랑스러워.”승부욕의 화신 호날두도, 늘 무표정했던 모드리치도 눈시울이 붉어져 있었다.김상연 수석논설위원