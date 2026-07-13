[길섶에서] 여행자 비친화적 도시

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2026-07-13 26면

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말레이시아 쿠알라룸푸르 지하철은 매우 편리한 것으로 알려져 있다. 그런데 익숙지 않은 여행자에겐 당황스러운 상황도 없지 않았다. 지난해 쿠알라룸푸르 지하철에선 길 건너편으로 가려고 요금을 다시 내기도 했다. 물론 여성전용칸에 탔다가 쫓겨난 건 이 도시 정보를 습득하는 데 게을렀던 탓이다.우리 대중교통이 세계 최고라지만 이것도 여행자들에게 물어봐야 한다. 얼마 전 인천공항 버스정류장에선 이스라엘에서 왔다는 젊은이가 당황스러운 표정을 짓고 있었다. 교통카드라고 해서 T머니카드를 샀는데 공항버스 매표기엔 작동하지 않는 것이었다. 여행자는 납득하기 어려울 것이다.정보통신(IT) 강국이라면서도 T머니카드가 있어야 지하철을 이용할 수 있는 시스템부터가 여행자 친화적이 아니다. 뉴욕과 런던은 물론 싱가포르와 도쿄도 일반 신용카드로 지하철을 탈 수 있다. 우리처럼 별도의 교통카드 기능을 신용카드에 넣지 않아도 된다. 우리 대중교통이 세계적이라고 자화자찬하는 유튜브를 보고 있자니 공항에서 어쩔 줄 몰라하던 여행자 표정이 다시 떠올랐다서동철 논설위원