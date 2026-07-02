[길섶에서] 스타 선수와 명감독

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2026-07-02 26면

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한국의 참담한 월드컵 축구 성적에 책임을 지고 감독이 물러났다. 패인은 차분히 분석해 봐야 하겠지만, 다시 한번 확인된 사실은 스타 선수는 감독으로 성공하기 힘들다는 것이다.축구는 물론 야구, 농구까지 한 시대를 호령했던 스타 선수들이 감독 지휘봉만 잡으면 이상하게도 죽을 쑤기 일쑤다. 반면 명감독 중에는 화려한 선수 시절을 보낸 경우가 드물다. 프로야구 LG 트윈스의 염경엽 감독, 유럽 축구의 앨릭스 퍼거슨 감독, 조제 모리뉴 감독, 위르겐 클롭 감독, 미국 프로야구의 브루스 보치 감독 등 명장들은 선수 시절 크게 두각을 나타내지 못했다.보통 팀에는 스타 선수가 1~2명이고 나머지는 대부분 평범한 선수다. 뛰어난 선수는 평범한 선수의 능력과 열정을 잘 이해하지 못할 수 있다. 인간은 늘 자기 기준에서 판단하기 때문이다.하지만 감독은 대다수를 구성하는 평범한 선수들의 심리를 간파해야 팀 전체를 끌고 갈 수 있다. 그런 쪽이라면 평범한 선수 출신이 유리할 수 있다. ‘평범함의 반전’이라고 할까. 이런 논리는 스포츠 외의 분야에도 적용될 수 있을 것 같다.김상연 수석논설위원