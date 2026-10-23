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[천태만컷] 숲속의 작은 쉼표

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오장환 기자
수정 2026-10-23 00:10
입력 2026-10-23 00:10
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숲속의 작은 쉼표
숲속의 작은 쉼표 숲속에서 맞이한 아침. 나뭇잎 사이로 햇살이 내려앉고, 숲에 커피 향이 퍼집니다. 서두를 이유도, 해야 할 일도 없는 시간. 바람과 새소리를 들으며 숲에 앉아 있으면 복잡했던 마음도 잔잔해집니다. 자연의 속도로 흐르는 아침, 삶에 쉼표를 찍는 순간입니다.
오장환 사진부장


숲속에서 맞이한 아침. 나뭇잎 사이로 햇살이 내려앉고, 숲에 커피 향이 퍼집니다. 서두를 이유도, 해야 할 일도 없는 시간. 바람과 새소리를 들으며 숲에 앉아 있으면 복잡했던 마음도 잔잔해집니다. 자연의 속도로 흐르는 아침, 삶에 쉼표를 찍는 순간입니다.

오장환 사진부장
2026-10-23 25면
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