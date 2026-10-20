[천태만컷] 아이와 백조

이미지 확대 아이와 백조 오스트리아 할슈타트의 강변에서 한 아이가 제 몸집만 한 백조를 보고 겁에 질린 듯 고개를 돌립니다. 우아한 백조도 아이에게는 무서운 괴물처럼 보였을까요? 훗날 아이가 성장해 다시 백조를 마주한다면 오늘의 두려움을 웃으며 추억할지도 모릅니다.

이지훈 기자

2026-10-20 25면

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오스트리아 할슈타트의 강변에서 한 아이가 제 몸집만 한 백조를 보고 겁에 질린 듯 고개를 돌립니다. 우아한 백조도 아이에게는 무서운 괴물처럼 보였을까요? 훗날 아이가 성장해 다시 백조를 마주한다면 오늘의 두려움을 웃으며 추억할지도 모릅니다.이지훈 기자