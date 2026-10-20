사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 아이와 백조 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/20/20261020025004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-10-20 00:01 입력 2026-10-20 00:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 아이와 백조 오스트리아 할슈타트의 강변에서 한 아이가 제 몸집만 한 백조를 보고 겁에 질린 듯 고개를 돌립니다. 우아한 백조도 아이에게는 무서운 괴물처럼 보였을까요? 훗날 아이가 성장해 다시 백조를 마주한다면 오늘의 두려움을 웃으며 추억할지도 모릅니다.이지훈 기자 오스트리아 할슈타트의 강변에서 한 아이가 제 몸집만 한 백조를 보고 겁에 질린 듯 고개를 돌립니다. 우아한 백조도 아이에게는 무서운 괴물처럼 보였을까요? 훗날 아이가 성장해 다시 백조를 마주한다면 오늘의 두려움을 웃으며 추억할지도 모릅니다.이지훈 기자 2026-10-20 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지