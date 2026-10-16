이미지 확대 [천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은? 반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?

홍윤기 기자

2026-10-16 25면

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반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?홍윤기 기자