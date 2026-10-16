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[천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은?

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-10-16 01:07
입력 2026-10-16 01:07
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[천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은?
[천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은? 반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?
홍윤기 기자


반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?

홍윤기 기자
2026-10-16 25면
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