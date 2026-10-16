사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은? 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/16/20261016025003 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-10-16 01:07 입력 2026-10-16 01:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 로봇이 춤추는 시대, 다음은? 반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?홍윤기 기자 반도체 전시회 SK하이닉스 부스 앞에서 두 로봇이 가수 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT)’에 맞춰 춤을 추고 있습니다. 이제 로봇의 군무도 낯설지 않은 풍경이 됐습니다. 앞으로는 로봇의 어떤 모습이 우리에게 익숙한 일상이 될까요?홍윤기 기자 2026-10-16 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지