사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 순서를 기다리는 정겨운 가을 풍경 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/13/20261013025003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-10-13 01:02 입력 2026-10-13 01:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 순서를 기다리는 정겨운 가을 풍경 정성껏 말린 붉은 고추 자루마다 한 해 동안 흘린 땀방울과 결실이 가득 담겼습니다. 방앗간 작은 의자에 둘러앉아 고춧가루가 되어 나올 순서를 기다리는 어르신들의 뒷모습에서 가을날의 풍성함과 정겨운 삶의 온기가 깊게 전해집니다.안주영 전문기자 정성껏 말린 붉은 고추 자루마다 한 해 동안 흘린 땀방울과 결실이 가득 담겼습니다. 방앗간 작은 의자에 둘러앉아 고춧가루가 되어 나올 순서를 기다리는 어르신들의 뒷모습에서 가을날의 풍성함과 정겨운 삶의 온기가 깊게 전해집니다.안주영 전문기자 2026-10-13 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지