[천태만컷] 자영업자의 현실

이미지 확대 자영업자의 현실 서울에 한 가죽 업체 상호가 맨 벽에 스프레이로 칠해져 있습니다. 밤이면 화려한 조명 달린 간판이 넘치는 서울이지만 간판 제작도 어려운 자영업자의 현실이 마음 한구석을 씁쓸하게 합니다.

도준석 전문기자

2026-10-09 25면

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서울에 한 가죽 업체 상호가 맨 벽에 스프레이로 칠해져 있습니다. 밤이면 화려한 조명 달린 간판이 넘치는 서울이지만 간판 제작도 어려운 자영업자의 현실이 마음 한구석을 씁쓸하게 합니다.도준석 전문기자