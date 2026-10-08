사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 자영업자의 현실 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/09/20261009025004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-08 21:15 입력 2026-10-08 21:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 자영업자의 현실 서울에 한 가죽 업체 상호가 맨 벽에 스프레이로 칠해져 있습니다. 밤이면 화려한 조명 달린 간판이 넘치는 서울이지만 간판 제작도 어려운 자영업자의 현실이 마음 한구석을 씁쓸하게 합니다.도준석 전문기자 서울에 한 가죽 업체 상호가 맨 벽에 스프레이로 칠해져 있습니다. 밤이면 화려한 조명 달린 간판이 넘치는 서울이지만 간판 제작도 어려운 자영업자의 현실이 마음 한구석을 씁쓸하게 합니다.도준석 전문기자 2026-10-09 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지