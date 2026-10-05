사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 화려한 빌딩 숲 그늘 아래 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/10/06/20261006025003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-10-05 20:50 입력 2026-10-05 20:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 화려한 빌딩 숲 그늘 아래 화려한 빌딩 숲 맞은편, 길가 난간 아래 덩그러니 놓인 매트리스와 짐들이 노숙인의 고단한 삶을 보여 줍니다. 차가운 길 위에서 하루를 버텨 냈을 쓸쓸함에 마음이 무거워집니다. 도심 속 그늘진 이웃을 향한 따뜻한 관심이 필요합니다.안주영 전문기자 화려한 빌딩 숲 맞은편, 길가 난간 아래 덩그러니 놓인 매트리스와 짐들이 노숙인의 고단한 삶을 보여 줍니다. 차가운 길 위에서 하루를 버텨 냈을 쓸쓸함에 마음이 무거워집니다. 도심 속 그늘진 이웃을 향한 따뜻한 관심이 필요합니다.안주영 전문기자 2026-10-06 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지