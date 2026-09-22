이미지 확대 [천태만컷] 묵묵히 버틴 여름 화단 아래를 뚫고 나온 한 줄기 식물이 하늘 한 번 바라보지도 못하고 무더운 여름을 견뎠습니다. 아무도 알아 주는 이 없어도 잘 버틴 모습이 묵묵히 자신의 일을 하는 사람들을 보는 것 같습니다.

도준석 전문기자

2026-09-22 25면

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화단 아래를 뚫고 나온 한 줄기 식물이 하늘 한 번 바라보지도 못하고 무더운 여름을 견뎠습니다. 아무도 알아 주는 이 없어도 잘 버틴 모습이 묵묵히 자신의 일을 하는 사람들을 보는 것 같습니다.도준석 전문기자