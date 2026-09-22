사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 묵묵히 버틴 여름 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/09/22/20260922025004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-22 01:36 입력 2026-09-22 00:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 묵묵히 버틴 여름 화단 아래를 뚫고 나온 한 줄기 식물이 하늘 한 번 바라보지도 못하고 무더운 여름을 견뎠습니다. 아무도 알아 주는 이 없어도 잘 버틴 모습이 묵묵히 자신의 일을 하는 사람들을 보는 것 같습니다.도준석 전문기자 화단 아래를 뚫고 나온 한 줄기 식물이 하늘 한 번 바라보지도 못하고 무더운 여름을 견뎠습니다. 아무도 알아 주는 이 없어도 잘 버틴 모습이 묵묵히 자신의 일을 하는 사람들을 보는 것 같습니다.도준석 전문기자 2026-09-22 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지