[천태만컷] 햇빛 아래 펼쳐진 앙증맞은 그늘막

이미지 확대 햇빛 아래 펼쳐진 앙증맞은 그늘막 햇볕 아래 헬멧과 마스크로 무장한 라이더의 스마트폰 위에 핑크빛 미니 우산이 놓여 있습니다. 직사광선을 피하고 화면 반사를 막으려는 재치 있는 아이디어에서 생활의 지혜와 일상의 고단함이 엿보입니다.

안주영 전문기자

2026-09-18 25면

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햇볕 아래 헬멧과 마스크로 무장한 라이더의 스마트폰 위에 핑크빛 미니 우산이 놓여 있습니다. 직사광선을 피하고 화면 반사를 막으려는 재치 있는 아이디어에서 생활의 지혜와 일상의 고단함이 엿보입니다.안주영 전문기자