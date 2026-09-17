사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 햇빛 아래 펼쳐진 앙증맞은 그늘막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/09/18/20260918025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-09-17 21:37 입력 2026-09-17 21:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 햇빛 아래 펼쳐진 앙증맞은 그늘막 햇볕 아래 헬멧과 마스크로 무장한 라이더의 스마트폰 위에 핑크빛 미니 우산이 놓여 있습니다. 직사광선을 피하고 화면 반사를 막으려는 재치 있는 아이디어에서 생활의 지혜와 일상의 고단함이 엿보입니다.안주영 전문기자 햇볕 아래 헬멧과 마스크로 무장한 라이더의 스마트폰 위에 핑크빛 미니 우산이 놓여 있습니다. 직사광선을 피하고 화면 반사를 막으려는 재치 있는 아이디어에서 생활의 지혜와 일상의 고단함이 엿보입니다.안주영 전문기자 2026-09-18 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지