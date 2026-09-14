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[천태만컷] 자전거 탄 견공의 미소

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-14 21:16
입력 2026-09-14 21:16
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자전거 탄 견공의 미소
자전거 탄 견공의 미소 강아지가 자전거에 탄 채 출발을 기다리고 있습니다. 반려동물이 가족처럼 함께하는 존재라는 인식이 자리잡으면서 이색적인 나들이 풍경도 점차 자연스러워지고 있습니다. 환하게 웃는 표정에서 산책에 대한 설렘과 주인의 사랑이 느껴지는 듯합니다.
이지훈 기자


강아지가 자전거에 탄 채 출발을 기다리고 있습니다. 반려동물이 가족처럼 함께하는 존재라는 인식이 자리잡으면서 이색적인 나들이 풍경도 점차 자연스러워지고 있습니다. 환하게 웃는 표정에서 산책에 대한 설렘과 주인의 사랑이 느껴지는 듯합니다.

이지훈 기자
2026-09-15 25면
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