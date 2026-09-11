사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 절벽이 건네는 위안 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/09/11/20260911025001 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-11 01:05 입력 2026-09-11 00:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 절벽이 건네는 위안 영국 이스트서식스주 세븐 시스터스 절벽은 해마다 조금씩 깎입니다. 이곳을 찾는 사람들은 매번 다른 순간을 보는 셈입니다. 파도와 바람에 닳는 모습이 사람 사는 모습과 닮아서일까요. 변해가도 아름답다는 위안을 얻어갑니다.홍윤기 기자 영국 이스트서식스주 세븐 시스터스 절벽은 해마다 조금씩 깎입니다. 이곳을 찾는 사람들은 매번 다른 순간을 보는 셈입니다. 파도와 바람에 닳는 모습이 사람 사는 모습과 닮아서일까요. 변해가도 아름답다는 위안을 얻어갑니다.홍윤기 기자 2026-09-11 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지