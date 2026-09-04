이미지 확대 [천태만컷] 가로수에도 세심한 관심을… 삭막한 도심에 푸르름을 안겨 주는 가로수가 오히려 가로수 보호를 위한 석재 시설에 짖눌려 자라고 있습니다. 이마저도 자연이라고 하기엔 나무가 너무도 비참한 것 같습니다. 세심한 보호가 필요합니다.

도준석 전문기자

2026-09-04 25면

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삭막한 도심에 푸르름을 안겨 주는 가로수가 오히려 가로수 보호를 위한 석재 시설에 짖눌려 자라고 있습니다. 이마저도 자연이라고 하기엔 나무가 너무도 비참한 것 같습니다. 세심한 보호가 필요합니다.도준석 전문기자