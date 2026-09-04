사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 가로수에도 세심한 관심을… 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/09/04/20260904025003 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-04 01:08 입력 2026-09-04 01:08 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 가로수에도 세심한 관심을… 삭막한 도심에 푸르름을 안겨 주는 가로수가 오히려 가로수 보호를 위한 석재 시설에 짖눌려 자라고 있습니다. 이마저도 자연이라고 하기엔 나무가 너무도 비참한 것 같습니다. 세심한 보호가 필요합니다.도준석 전문기자 삭막한 도심에 푸르름을 안겨 주는 가로수가 오히려 가로수 보호를 위한 석재 시설에 짖눌려 자라고 있습니다. 이마저도 자연이라고 하기엔 나무가 너무도 비참한 것 같습니다. 세심한 보호가 필요합니다.도준석 전문기자 2026-09-04 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지