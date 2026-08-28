사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 우리가 물려줄 계절 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/28/20260828025004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-08-28 01:10 입력 2026-08-28 00:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 우리가 물려줄 계절 영국 런던 남동부 서더크 공원, 낙엽 위에서 한 아이의 생일 파티가 한창입니다. 가을이 온 듯하지만 아직 8월, 기후위기로 나뭇잎이 일찍 말라버린 것입니다. 생일을 맞은 아이가 어른이 될 무렵, 우리는 어떤 계절을 마주하고 있을까요.홍윤기 기자 영국 런던 남동부 서더크 공원, 낙엽 위에서 한 아이의 생일 파티가 한창입니다. 가을이 온 듯하지만 아직 8월, 기후위기로 나뭇잎이 일찍 말라버린 것입니다. 생일을 맞은 아이가 어른이 될 무렵, 우리는 어떤 계절을 마주하고 있을까요.홍윤기 기자 2026-08-28 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지