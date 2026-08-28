[천태만컷] 우리가 물려줄 계절

이미지 확대 우리가 물려줄 계절 영국 런던 남동부 서더크 공원, 낙엽 위에서 한 아이의 생일 파티가 한창입니다. 가을이 온 듯하지만 아직 8월, 기후위기로 나뭇잎이 일찍 말라버린 것입니다. 생일을 맞은 아이가 어른이 될 무렵, 우리는 어떤 계절을 마주하고 있을까요.

홍윤기 기자

2026-08-28 25면

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영국 런던 남동부 서더크 공원, 낙엽 위에서 한 아이의 생일 파티가 한창입니다. 가을이 온 듯하지만 아직 8월, 기후위기로 나뭇잎이 일찍 말라버린 것입니다. 생일을 맞은 아이가 어른이 될 무렵, 우리는 어떤 계절을 마주하고 있을까요.홍윤기 기자