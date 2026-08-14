사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 폭염 속 나무 그늘아래 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/14/20260814025003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-08-14 01:18 입력 2026-08-14 00:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 폭염 속 나무 그늘아래 거대한 고목이 만들어낸 넉넉한 그늘과 꽃밭 그리고 그 뒤로 유유히 흐르는 강물이 한 폭의 그림처럼 어우러져 한참을 바라보게 됩니다. 나무 아래 벤치에 가만히 앉아 솔솔 불어오는 강바람을 맞으며 차분하게 숨을 고르고 싶어지는 순간입니다.안주영 전문기자 거대한 고목이 만들어낸 넉넉한 그늘과 꽃밭 그리고 그 뒤로 유유히 흐르는 강물이 한 폭의 그림처럼 어우러져 한참을 바라보게 됩니다. 나무 아래 벤치에 가만히 앉아 솔솔 불어오는 강바람을 맞으며 차분하게 숨을 고르고 싶어지는 순간입니다.안주영 전문기자 2026-08-14 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지