이미지 확대 [천태만컷] 폭염 속 나무 그늘아래 거대한 고목이 만들어낸 넉넉한 그늘과 꽃밭 그리고 그 뒤로 유유히 흐르는 강물이 한 폭의 그림처럼 어우러져 한참을 바라보게 됩니다. 나무 아래 벤치에 가만히 앉아 솔솔 불어오는 강바람을 맞으며 차분하게 숨을 고르고 싶어지는 순간입니다.

안주영 전문기자

2026-08-14 25면

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거대한 고목이 만들어낸 넉넉한 그늘과 꽃밭 그리고 그 뒤로 유유히 흐르는 강물이 한 폭의 그림처럼 어우러져 한참을 바라보게 됩니다. 나무 아래 벤치에 가만히 앉아 솔솔 불어오는 강바람을 맞으며 차분하게 숨을 고르고 싶어지는 순간입니다.안주영 전문기자