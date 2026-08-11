사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 도심 비둘기의 여름나기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/11/20260811025002 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-08-11 01:36 입력 2026-08-11 00:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 도심 비둘기의 여름나기 연일 이어지는 폭염에 비둘기들도 더위를 피할 곳을 찾았습니다. 광화문광장 쉼터 분수대에서 다리를 담근 채 물놀이를 즐기는 모습이 영락없는 피서객입니다. 사람도 동물도 지치게 하는 무더위가 하루빨리 물러가길 바랍니다.이지훈 기자 연일 이어지는 폭염에 비둘기들도 더위를 피할 곳을 찾았습니다. 광화문광장 쉼터 분수대에서 다리를 담근 채 물놀이를 즐기는 모습이 영락없는 피서객입니다. 사람도 동물도 지치게 하는 무더위가 하루빨리 물러가길 바랍니다.이지훈 기자 2026-08-11 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지