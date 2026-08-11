이미지 확대 [천태만컷] 도심 비둘기의 여름나기 연일 이어지는 폭염에 비둘기들도 더위를 피할 곳을 찾았습니다. 광화문광장 쉼터 분수대에서 다리를 담근 채 물놀이를 즐기는 모습이 영락없는 피서객입니다. 사람도 동물도 지치게 하는 무더위가 하루빨리 물러가길 바랍니다.

이지훈 기자

2026-08-11 25면

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연일 이어지는 폭염에 비둘기들도 더위를 피할 곳을 찾았습니다. 광화문광장 쉼터 분수대에서 다리를 담근 채 물놀이를 즐기는 모습이 영락없는 피서객입니다. 사람도 동물도 지치게 하는 무더위가 하루빨리 물러가길 바랍니다.이지훈 기자