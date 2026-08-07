사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 손자와 할머니의 여름밤 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/07/20260807025004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-08-07 01:34 입력 2026-08-07 00:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 손자와 할머니의 여름밤 무더운 퇴근길, 손자의 모습을 담는 할머니를 보고 잠시 걸음을 멈췄습니다. 잊고 지냈던 기억이 스쳐 지나갔습니다. 기억은 흐려져도, 누군가에게 사랑받았던 마음만큼은 오래 남는 것 같습니다. 언젠가 저 아이도 이 순간을 문득 떠올리게 되지 않을까요?홍윤기 기자 무더운 퇴근길, 손자의 모습을 담는 할머니를 보고 잠시 걸음을 멈췄습니다. 잊고 지냈던 기억이 스쳐 지나갔습니다. 기억은 흐려져도, 누군가에게 사랑받았던 마음만큼은 오래 남는 것 같습니다. 언젠가 저 아이도 이 순간을 문득 떠올리게 되지 않을까요?홍윤기 기자 2026-08-07 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지