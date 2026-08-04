사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 가져가지 마세요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/04/20260804025003 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-08-04 00:59 입력 2026-08-04 00:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 가져가지 마세요 장마가 끝나자 누군가 식물을 잠시 밖에 내놓았습니다. 오랜만에 햇빛을 쬐며 광합성을 할 수 있도록 배려한 것입니다. 누군가 가져갈까 봐 ‘가져가지 마세요’라는 메모도 함께 붙여 뒀습니다. 식물보다 메모가 먼저 눈에 들어왔고, 그 이유가 씁쓸했습니다.오장환 사진부장 장마가 끝나자 누군가 식물을 잠시 밖에 내놓았습니다. 오랜만에 햇빛을 쬐며 광합성을 할 수 있도록 배려한 것입니다. 누군가 가져갈까 봐 ‘가져가지 마세요’라는 메모도 함께 붙여 뒀습니다. 식물보다 메모가 먼저 눈에 들어왔고, 그 이유가 씁쓸했습니다. 오장환 사진부장 2026-08-04 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지