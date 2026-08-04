[천태만컷] 가져가지 마세요

이미지 확대 가져가지 마세요 장마가 끝나자 누군가 식물을 잠시 밖에 내놓았습니다. 오랜만에 햇빛을 쬐며 광합성을 할 수 있도록 배려한 것입니다. 누군가 가져갈까 봐 ‘가져가지 마세요’라는 메모도 함께 붙여 뒀습니다. 식물보다 메모가 먼저 눈에 들어왔고, 그 이유가 씁쓸했습니다.

오장환 사진부장

2026-08-04 25면

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장마가 끝나자 누군가 식물을 잠시 밖에 내놓았습니다. 오랜만에 햇빛을 쬐며 광합성을 할 수 있도록 배려한 것입니다. 누군가 가져갈까 봐 ‘가져가지 마세요’라는 메모도 함께 붙여 뒀습니다. 식물보다 메모가 먼저 눈에 들어왔고, 그 이유가 씁쓸했습니다.오장환 사진부장