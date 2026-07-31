사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 폭염철만이라도 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/31/20260731025002 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-31 01:02 입력 2026-07-31 00:09 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 폭염철만이라도 기록적인 폭염에 시민들의 더위를 식혀 준 갖가지 음료 컵들이 지하철역 쓰레기통 위에 올려져 있습니다. 남은 음료 때문에 버리지도, 재활용하기도 애매한 탓입니다. 폭염의 계절만이라도 남은 음료를 버릴 수 있는 시설이 필요할 것 같습니다.도준석 전문기자 기록적인 폭염에 시민들의 더위를 식혀 준 갖가지 음료 컵들이 지하철역 쓰레기통 위에 올려져 있습니다. 남은 음료 때문에 버리지도, 재활용하기도 애매한 탓입니다. 폭염의 계절만이라도 남은 음료를 버릴 수 있는 시설이 필요할 것 같습니다. 도준석 전문기자 2026-07-31 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지