사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 도로 위 웃픈 유머 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/28/20260728025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-07-28 00:45 입력 2026-07-27 23:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 도로 위 웃픈 유머 헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다.안주영 전문기자 헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다. 안주영 전문기자 2026-07-28 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지