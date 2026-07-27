[천태만컷] 도로 위 웃픈 유머

이미지 확대 도로 위 웃픈 유머 헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다.

안주영 전문기자

2026-07-28 25면

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헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다.안주영 전문기자