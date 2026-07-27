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[천태만컷] 도로 위 웃픈 유머

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-07-28 00:45
입력 2026-07-27 23:55
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도로 위 웃픈 유머
도로 위 웃픈 유머 헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다.
안주영 전문기자


헬멧엔 ‘#보행자보호 #교통법규준수’를, 배달통엔 “위급 시 음식 먼저 구해 달라”는 문구를 적은 라이더! 안전과 유머 사이, 웃프면서도 남다른 직업정신이 도로 위에 소소한 유쾌함을 전합니다. 하지만 무엇보다 라이더님의 안전이 최우선입니다.

안주영 전문기자
2026-07-28 25면
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