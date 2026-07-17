[천태만컷] 잠시 쉬어 갑니다

이미지 확대 잠시 쉬어 갑니다 365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다.

오장환 사진부장

2026-07-17 25면

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365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다.오장환 사진부장