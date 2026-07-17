사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 잠시 쉬어 갑니다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/17/20260717025004 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-07-17 02:05 입력 2026-07-17 01:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 잠시 쉬어 갑니다 365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다.오장환 사진부장 365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다. 오장환 사진부장 2026-07-17 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지