메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[천태만컷] 잠시 쉬어 갑니다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
오장환 기자
수정 2026-07-17 02:05
입력 2026-07-17 01:20
이미지 확대
잠시 쉬어 갑니다
잠시 쉬어 갑니다 365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다.
오장환 사진부장


365일 쉬지 않고 교통정보를 안내하던 올림픽대로 전광판도 휴식이 필요했나 봅니다. 오류가 뜬 화면은 마치 “잠시 쉬어 갑니다”라고 말하는 듯합니다. 하루도 빠짐없이 운전자들의 길잡이가 되어 온 만큼 오늘은 잠시 쉬며 다음 안내를 준비하는 듯합니다.

오장환 사진부장
2026-07-17 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기