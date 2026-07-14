사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 우산 장인의 안경테 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/14/20260714025004 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-13 23:59 입력 2026-07-13 23:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 우산 장인의 안경테 대를 이어 40여년 우산을 수리하시는 한 장인이 10년이 다 된 안경테도 나름 고풍스럽게 수선해서 사용하고 계십니다. 자신의 눈에 가장 잘 맞아서 쓰신다고는 하지만 장인의 손길이 닿은 이 안경테는 여느 기성품보다 훨씬 더 멋스러워 보입니다. 도준석 전문기자 대를 이어 40여년 우산을 수리하시는 한 장인이 10년이 다 된 안경테도 나름 고풍스럽게 수선해서 사용하고 계십니다. 자신의 눈에 가장 잘 맞아서 쓰신다고는 하지만 장인의 손길이 닿은 이 안경테는 여느 기성품보다 훨씬 더 멋스러워 보입니다. 도준석 전문기자 2026-07-14 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지