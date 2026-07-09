사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 넓은 밭 하얀 물결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/10/20260710025003 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-07-10 00:11 입력 2026-07-09 23:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 넓은 밭 하얀 물결 가을무 파종을 앞두고 넓은 밭에 하얀 비닐을 씌우는 멀칭이 한창입니다. 팽팽한 비닐은 잡초를 막고 흙의 온기를 지켜 줄 보호막입니다. 지금은 고요한 이랑이지만, 머지않아 푸릇하게 피어날 초록빛 무 싹과 가을의 풍요가 기대됩니다.안주영 전문기자 가을무 파종을 앞두고 넓은 밭에 하얀 비닐을 씌우는 멀칭이 한창입니다. 팽팽한 비닐은 잡초를 막고 흙의 온기를 지켜 줄 보호막입니다. 지금은 고요한 이랑이지만, 머지않아 푸릇하게 피어날 초록빛 무 싹과 가을의 풍요가 기대됩니다. 안주영 전문기자 2026-07-10 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지