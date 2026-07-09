[천태만컷] 넓은 밭 하얀 물결

이미지 확대 넓은 밭 하얀 물결 가을무 파종을 앞두고 넓은 밭에 하얀 비닐을 씌우는 멀칭이 한창입니다. 팽팽한 비닐은 잡초를 막고 흙의 온기를 지켜 줄 보호막입니다. 지금은 고요한 이랑이지만, 머지않아 푸릇하게 피어날 초록빛 무 싹과 가을의 풍요가 기대됩니다.

안주영 전문기자

2026-07-10 25면

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가을무 파종을 앞두고 넓은 밭에 하얀 비닐을 씌우는 멀칭이 한창입니다. 팽팽한 비닐은 잡초를 막고 흙의 온기를 지켜 줄 보호막입니다. 지금은 고요한 이랑이지만, 머지않아 푸릇하게 피어날 초록빛 무 싹과 가을의 풍요가 기대됩니다.안주영 전문기자