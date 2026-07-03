사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 여름의 항적 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/07/03/20260703025001 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-07-03 00:36 입력 2026-07-03 00:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 여름의 항적 이탈리아 카프리섬의 푸른 바다 위로 보트 한 척이 하얀 항적을 남기며 지나갑니다. 어느새 한 해의 절반이 지나 여름이 우리 곁에 왔습니다. 저마다의 여름이 시원한 바람처럼 마음에 스며들어, 오래도록 꺼내 볼 수 있는 사진 한 장처럼 남기를 바랍니다.홍윤기 기자 이탈리아 카프리섬의 푸른 바다 위로 보트 한 척이 하얀 항적을 남기며 지나갑니다. 어느새 한 해의 절반이 지나 여름이 우리 곁에 왔습니다. 저마다의 여름이 시원한 바람처럼 마음에 스며들어, 오래도록 꺼내 볼 수 있는 사진 한 장처럼 남기를 바랍니다. 홍윤기 기자 2026-07-03 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지