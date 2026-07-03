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[천태만컷] 여름의 항적

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-07-03 00:36
입력 2026-07-03 00:36
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[천태만컷] 여름의 항적
[천태만컷] 여름의 항적 이탈리아 카프리섬의 푸른 바다 위로 보트 한 척이 하얀 항적을 남기며 지나갑니다. 어느새 한 해의 절반이 지나 여름이 우리 곁에 왔습니다. 저마다의 여름이 시원한 바람처럼 마음에 스며들어, 오래도록 꺼내 볼 수 있는 사진 한 장처럼 남기를 바랍니다.
홍윤기 기자


이탈리아 카프리섬의 푸른 바다 위로 보트 한 척이 하얀 항적을 남기며 지나갑니다. 어느새 한 해의 절반이 지나 여름이 우리 곁에 왔습니다. 저마다의 여름이 시원한 바람처럼 마음에 스며들어, 오래도록 꺼내 볼 수 있는 사진 한 장처럼 남기를 바랍니다.

홍윤기 기자
2026-07-03 25면
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