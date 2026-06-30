사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 눈물 자국의 선물 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/30/20260630025003 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-06-30 00:41 입력 2026-06-30 00:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 눈물 자국의 선물 아이에게는 서러운 순간이었지만, 눈물을 닦아준 휴지에는 누구도 예상하지 못한 귀여운 얼굴이 남았습니다. 울음은 잠시였지만 그 흔적은 가족 모두를 웃게 만들었고, 평범한 하루를 오래 기억에 남을 추억으로 바꿔 준 소중한 순간이었습니다.오장환 사진부장 아이에게는 서러운 순간이었지만, 눈물을 닦아준 휴지에는 누구도 예상하지 못한 귀여운 얼굴이 남았습니다. 울음은 잠시였지만 그 흔적은 가족 모두를 웃게 만들었고, 평범한 하루를 오래 기억에 남을 추억으로 바꿔 준 소중한 순간이었습니다.오장환 사진부장 2026-06-30 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지