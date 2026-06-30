이미지 확대 [천태만컷] 눈물 자국의 선물 아이에게는 서러운 순간이었지만, 눈물을 닦아준 휴지에는 누구도 예상하지 못한 귀여운 얼굴이 남았습니다. 울음은 잠시였지만 그 흔적은 가족 모두를 웃게 만들었고, 평범한 하루를 오래 기억에 남을 추억으로 바꿔 준 소중한 순간이었습니다.

오장환 사진부장

2026-06-30 25면

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아이에게는 서러운 순간이었지만, 눈물을 닦아준 휴지에는 누구도 예상하지 못한 귀여운 얼굴이 남았습니다. 울음은 잠시였지만 그 흔적은 가족 모두를 웃게 만들었고, 평범한 하루를 오래 기억에 남을 추억으로 바꿔 준 소중한 순간이었습니다.오장환 사진부장