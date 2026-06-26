사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 점자블록 점령한 자전거 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/26/20260626025003 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-26 00:53 입력 2026-06-26 00:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 점자블록 점령한 자전거 시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다.도준석 전문기자 시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다. 도준석 전문기자 2026-06-26 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지