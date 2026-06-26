[천태만컷] 점자블록 점령한 자전거

이미지 확대 점자블록 점령한 자전거 시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다.

도준석 전문기자

2026-06-26 25면

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시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다.도준석 전문기자