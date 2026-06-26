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[천태만컷] 점자블록 점령한 자전거

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-06-26 00:53
입력 2026-06-26 00:04
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점자블록 점령한 자전거
점자블록 점령한 자전거 시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다.
도준석 전문기자


시각장애인을 위한 점자블록을 지키기 위한 안내글이 있음에도 서울의 한 지하철역 앞에 자전거들이 점자블록을 가로막고 있습니다. 아무리 마음이 급하더라도 시각장애인의 눈 역할을 하는 점자블록을 막는 일은 없어야 합니다.

도준석 전문기자
2026-06-26 25면
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