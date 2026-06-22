[천태만컷] 따뜻한 분양

이미지 확대 따뜻한 분양 양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다.

안주영 전문기자

2026-06-23 25면

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양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다.안주영 전문기자