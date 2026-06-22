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[천태만컷] 따뜻한 분양

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-06-23 00:52
입력 2026-06-22 23:56
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따뜻한 분양
따뜻한 분양 양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다.
안주영 전문기자


양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다.

안주영 전문기자
2026-06-23 25면
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