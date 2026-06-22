사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 따뜻한 분양 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/23/20260623025001 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-23 00:52 입력 2026-06-22 23:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 따뜻한 분양 양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다.안주영 전문기자 양양 오일장에 강아지 한 마리가 지나가는 이들의 발길을 붙잡습니다. 호피무늬 진돗개 무료 분양 이라는 손글씨 투박한 문장 속에는 좁은 아파트 대신 푸른 잔디를 마음껏 뛰놀기를 바라는 주인장 따뜻한 진심이 담겨 있습니다. 안주영 전문기자 2026-06-23 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지