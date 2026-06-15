사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 절벽 위에 내려앉은 밤 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/16/20260616025002 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-15 23:43 입력 2026-06-15 23:43 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 절벽 위에 내려앉은 밤 이탈리아 남부 포지타노에 밤이 내려앉습니다. 절벽을 따라 켜진 불빛들이 하나둘 이어지며 마을의 윤곽을 드러냅니다. 서로 기대듯 붙어 선 집들을 따라 불빛이 이어지고, 밤을 수놓은 불빛들은 오래도록 아름다운 기억으로 남습니다.홍윤기 기자 이탈리아 남부 포지타노에 밤이 내려앉습니다. 절벽을 따라 켜진 불빛들이 하나둘 이어지며 마을의 윤곽을 드러냅니다. 서로 기대듯 붙어 선 집들을 따라 불빛이 이어지고, 밤을 수놓은 불빛들은 오래도록 아름다운 기억으로 남습니다. 홍윤기 기자 2026-06-16 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지