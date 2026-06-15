[천태만컷] 절벽 위에 내려앉은 밤

이미지 확대 절벽 위에 내려앉은 밤 이탈리아 남부 포지타노에 밤이 내려앉습니다. 절벽을 따라 켜진 불빛들이 하나둘 이어지며 마을의 윤곽을 드러냅니다. 서로 기대듯 붙어 선 집들을 따라 불빛이 이어지고, 밤을 수놓은 불빛들은 오래도록 아름다운 기억으로 남습니다.

홍윤기 기자

2026-06-16 25면

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이탈리아 남부 포지타노에 밤이 내려앉습니다. 절벽을 따라 켜진 불빛들이 하나둘 이어지며 마을의 윤곽을 드러냅니다. 서로 기대듯 붙어 선 집들을 따라 불빛이 이어지고, 밤을 수놓은 불빛들은 오래도록 아름다운 기억으로 남습니다.홍윤기 기자