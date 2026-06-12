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[천태만컷] 한 올의 차이

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오장환 기자
수정 2026-06-12 01:19
입력 2026-06-12 00:39
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[천태만컷] 한 올의 차이
[천태만컷] 한 올의 차이 비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다.
오장환 사진부장


비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다.

오장환 사진부장
2026-06-12 25면
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