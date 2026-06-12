사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 한 올의 차이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/12/20260612025001 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-06-12 01:19 입력 2026-06-12 00:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 한 올의 차이 비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다.오장환 사진부장 비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다. 오장환 사진부장 2026-06-12 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지