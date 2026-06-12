이미지 확대 [천태만컷] 한 올의 차이 비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다.

오장환 사진부장

2026-06-12 25면

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비슷한 색의 실들이 가득 쌓여 있습니다. 얼핏 보면 모두 같은 색처럼 보이지만, 완벽한 제품을 만들기 위해서는 아주 미세한 색의 차이까지 구분해 선택해야 합니다. 수많은 실 가운데 단 하나의 색을 고르는 섬세한 과정이 모여 결국 완벽한 제품을 만들어 냅니다.오장환 사진부장