이미지 확대 [천태만컷] 건물주만을 위한 금연? 공공장소에 다수를 위한 금연 안내문인가 싶었는데 ‘입주자만 흡연 가능’이라는 안내문이 걸려 있습니다. 특정인만 흡연이 가능하다는 건 법적인 효력도 없는데 건물주가 얼마나 괴로웠으면 이런 글을 남겼을까요. 씁쓸한 안내문입니다.

도준석 전문기자

2026-06-09 25면

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공공장소에 다수를 위한 금연 안내문인가 싶었는데 ‘입주자만 흡연 가능’이라는 안내문이 걸려 있습니다. 특정인만 흡연이 가능하다는 건 법적인 효력도 없는데 건물주가 얼마나 괴로웠으면 이런 글을 남겼을까요. 씁쓸한 안내문입니다.도준석 전문기자