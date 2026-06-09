사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 건물주만을 위한 금연? 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/09/20260609025002 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-09 01:12 입력 2026-06-09 00:41 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 [천태만컷] 건물주만을 위한 금연? 공공장소에 다수를 위한 금연 안내문인가 싶었는데 ‘입주자만 흡연 가능’이라는 안내문이 걸려 있습니다. 특정인만 흡연이 가능하다는 건 법적인 효력도 없는데 건물주가 얼마나 괴로웠으면 이런 글을 남겼을까요. 씁쓸한 안내문입니다.도준석 전문기자 공공장소에 다수를 위한 금연 안내문인가 싶었는데 ‘입주자만 흡연 가능’이라는 안내문이 걸려 있습니다. 특정인만 흡연이 가능하다는 건 법적인 효력도 없는데 건물주가 얼마나 괴로웠으면 이런 글을 남겼을까요. 씁쓸한 안내문입니다. 도준석 전문기자 2026-06-09 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지