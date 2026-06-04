[천태만컷] 바퀴가 멈춘 곳, 발걸음도 멈췄다

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이미지 확대 바퀴가 멈춘 곳, 발걸음도 멈췄다 누군가에게는 편리한 이동 수단이었을 자전거가 타인의 이동권을 전혀 고려하지 않은 채 마구잡이로 세워져 보행자들의 길을 가로막고 있습니다. 성숙한 시민의식이 어느 때보다 절실해 보입니다.

안주영 전문기자

2026-06-05 25면

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누군가에게는 편리한 이동 수단이었을 자전거가 타인의 이동권을 전혀 고려하지 않은 채 마구잡이로 세워져 보행자들의 길을 가로막고 있습니다. 성숙한 시민의식이 어느 때보다 절실해 보입니다.안주영 전문기자