사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 바퀴가 멈춘 곳, 발걸음도 멈췄다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/06/05/20260605025004 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-04 23:55 입력 2026-06-04 23:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 바퀴가 멈춘 곳, 발걸음도 멈췄다 누군가에게는 편리한 이동 수단이었을 자전거가 타인의 이동권을 전혀 고려하지 않은 채 마구잡이로 세워져 보행자들의 길을 가로막고 있습니다. 성숙한 시민의식이 어느 때보다 절실해 보입니다.안주영 전문기자 누군가에게는 편리한 이동 수단이었을 자전거가 타인의 이동권을 전혀 고려하지 않은 채 마구잡이로 세워져 보행자들의 길을 가로막고 있습니다. 성숙한 시민의식이 어느 때보다 절실해 보입니다. 안주영 전문기자 2026-06-05 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지